Нападающий Рик Нэш объявил о завершении карьеры. Хоккеист получил сотрясение мозга в прошлом году.

"Из-за продолжающихся симптомов травмы, полученной в марте прошлого года, Рик Нэш вынужден будет завершить карьеру. По мнению медицинской бригады, риск повреждения головного мозга слишком велик, чтобы Рик возвращался. Рик хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал его в трудный момент времени", - говорится в сообщении представителей хоккеиста.

Всего Нэш провел в НХЛ 15 сезонов в составе "Коламбуса", "Рейнджерс" и "Бостона". На его счету 1060 матчей и 805 (437+368) очков.