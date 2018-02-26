Рик Нэш: "Готов был перейти в любую команду, не хотел держать "Рейнджерс" в заложниках"

Нападающий Рик Нэш отметил, что рад своему обмену в "Бостон" и заявил, что в "Брюинз" у него есть шансы на победу в Кубке Стэнли. Напомним, что 33-летний Нэш летом должен был стать свободным агентом. По нынешнему контракту он получает 7,8 миллиона долларов за сезон. В этом регулярном чемпионате он провел 60 матчей, в которых набрал 28 (18+10) очков.

– Последние недели в "Нью-Йорке" получились странными, но я двигаюсь дальше, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Нэша. – Я рад, что мне представился такой шанс, рад, что стал игроком "Брюинз". Когда "Рейнджерс" попросил меня составить такой список, я был готов перейти в любую команду, не хотел держать их в заложниках. Но я хотел попасть в клуб, которому был нужен, где у меня был бы шанс победить. "Бостон" соответствует обоим требованиям.

Это было невероятно. Нью-Йорк – великий город. Я играл в "Мэдисон Сквер Гарден". Это уникальная возможность, которую я ни на что не поменяю.