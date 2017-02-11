Рик Боунесс - первый по количеству матчей в НХЛ в качестве наставника

Ассистент главного тренера "Тампа-Бэй" Рик Боунесс вышел на первое место по количеству матчей в НХЛ в качестве наставника, информирует официальный сайт НХЛ. Встреча против "Миннесоты" стала для него 2165-й в лиге. Таким образом, Боунесс побил рекорд Скотти Боумэна.

62-летний специалист работает в НХЛ с 1984 года. Ранее он был главным тренером "Виннипега", "Бостона", "Оттавы" и "Айлендерс". В "Лайтнинг" он работает с сезона-2013/14.

Отметим, что Боумэн сохраняет лидерство по количеству матчей в качестве главного тренера (2141).