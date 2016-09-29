Ридер и "Аризона" не могут достигнуть соглашения о новом контракте

Агент нападающего "Аризоны" Тобиаса Ридера Даррен Феррис уверен, что его подопечный должен сменить клубную прописку. По словам представителя нападающего, "Койотс" не заинтересован в подписании нового контракта.

- Думаю, что обмен станет лучшим решением для двух сторон, - приводит Arizona Sports слова Ферриса. - Ридер расстроен тем, как к нему относится "Аризона". Мы хотим подписать двухлетний контракт на 2,5 миллиона долларов за сезон, но клуб предлагает 2,2 миллиона. "Койотс" не заинтересован в разрешении ситуации.