06:22 | Хоккей — НХЛ

Рибар стал игроком "Детройта"


"Детройт" заключил контракт новичка на один сезон с голкипером Патриком Рибаром, сообщает пресс-служба клуба. В сезоне-2017/18 24-летний словак выступал за "Маунтфилд". В регулярном чемпионате Чехии его процент отраженных бросков состиавил 93,2 процента, а в плей-офф – 91,8 процента. Также на его счету 3 матча за сборную Словакии на чемпионате мира-2018.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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