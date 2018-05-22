Рибар стал игроком "Детройта"

"Детройт" заключил контракт новичка на один сезон с голкипером Патриком Рибаром​, сообщает пресс-служба клуба. В сезоне-2017/18 24-летний словак выступал за "Маунтфилд". В регулярном чемпионате Чехии его процент отраженных бросков состиавил 93,2 процента, а в плей-офф – 91,8 процента. Также на его счету 3 матча за сборную Словакии на чемпионате мира-2018.