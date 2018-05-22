Рибар стал игроком "Детройта"

"Детройт" заключил контракт новичка на один сезон с голкипером Патриком Рибаром, сообщает пресс-служба клуба. В сезоне-2017/18 24-летний словак выступал за "Маунтфилд". В регулярном чемпионате Чехии его процент отраженных бросков состиавил 93,2 процента, а в плей-офф – 91,8 процента. Также на его счету 3 матча за сборную Словакии на чемпионате мира-2018.
The Detroit #RedWings today signed goaltender Patrik Rybar to a one-year entry-level contract. 📷: @IIHFHockey #LGRW– Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) 21 мая 2018 г.
Details: https://t.co/Ghf1GMMolY pic.twitter.com/4oQNJrmkSM
Материалы других СМИ