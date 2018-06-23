Результаты первого раунда драфта НХЛ

1. "Баффало": Расмус Далин (Швеция, защитник, "Фрелунда");
That special moment. #NHLDraft pic.twitter.com/wdbB5aovEL– NHL (@NHL) 22 июня 2018 г.
2. "Каролина": АНДРЕЙ СВЕЧНИКОВ (Россия, правый нападающий, "Барри Кольтс");
The @NHLCanes select Andrei Svechnikov with the #2 pick! #NHLDraft pic.twitter.com/S2LEaWTA6o– NHL (@NHL) 22 июня 2018 г.
3. "Монреаль": Йеспери Котканиеми (Финляндия, центральный нападающий, "Эссят");
At #3 overall, the @CanadiensMTL select Jesperi Kotkaniemi. #NHLDraft pic.twitter.com/LCOSw8tXyQ– NHL (@NHL) 23 июня 2018 г.
4. "Оттава": Брейди Ткачук (США, левый нападающий, университет Бостона);
5. "Аризона": Барретт Хэйтон (Канада, центральный нападающий, "Су-Сент Мари");
6. "Детройт": Филип Задина (Канада, левый нападающий, "Галифакс");
7. "Ванкувер": Куинн Хьюз (США, защитник, университет Мичигана);
8. "Чикаго": Адам Боквист (Швеция, защитник, "Брюнас");
9. "Рейнджерс": ВИТАЛИЙ КРАВЦОВ (Россия, правый нападающий, "Трактор");
10. "Эдмонтон": Эван Бушар (Канада, защитник, "Лондон Найтс");
Your top 10 selections! #NHLDraft pic.twitter.com/3H9JNVHj8U– NHL (@NHL) 23 июня 2018 г.
11. "Айлендерс": Оливер Вальстрем (США, правый нападающий, Бостонский колледж);
12. "Айлендерс": Ноа Добсон (Канада, защитник, "Акади-Батерст");
13. "Даллас": Тай Делландреа (Канада, нападающий, "Флинт");
14. "Филадельфия":
15. "Флорида"
16. "Колорадо"
17. "Нью-Джерси"
18. "Коламбус"
19. "Филадельфия"
20. "Лос-Анджелес"
21. "Сан-Хосе"
22. "Оттава"
23. "Анахайм"
24. "Миннесота"
25. "Торонто"
26. "Рейнджерс"
27. "Чикаго"
28. "Рейнджерс"
29. "Сент-Луис"
30. "Детройт"
31. "Вашингтон"
- Чикаго Блэкхокс
- Аризона Койотс
- Каролина Харрикейнз
- Оттава Сенаторз
- Детройт Ред Уингз
- Баффало Сэйбрз
- НХЛ
- Эссят
- Фрелунда
- Монреаль Канадиенс
- Андрей Свечников