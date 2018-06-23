03:57 | Хоккей — НХЛ

Результаты первого раунда драфта НХЛ

Арена в Далласе, где проходит драфт-2018. Фото twitter.com/ColorOfHockey Расмус Далин - первый выбор драфта НХЛ. Фото NHL.com
Арена в Далласе, где проходит драфт-2018. Фото twitter.com/ColorOfHockey

Сегодня, 23 июня, в Далласе состоялся первый раунд драфта национальной хоккейной лиги (НХЛ).

1. "Баффало": Расмус Далин (Швеция, защитник, "Фрелунда");

2. "Каролина": АНДРЕЙ СВЕЧНИКОВ (Россия, правый нападающий, "Барри Кольтс");

3. "Монреаль"Йеспери Котканиеми (Финляндия, центральный нападающий, "Эссят");

4. "Оттава"Брейди Ткачук (США, левый нападающий, университет Бостона); 

5. "Аризона"Барретт Хэйтон (Канада, центральный нападающий, "Су-Сент Мари");

6. "Детройт"Филип Задина (Канада, левый нападающий, "Галифакс"); 

7. "Ванкувер": Куинн Хьюз (США, защитник, университет Мичигана);

8. "Чикаго"Адам Боквист (Швеция, защитник, "Брюнас");

9. "Рейнджерс": ВИТАЛИЙ КРАВЦОВ (Россия, правый нападающий, "Трактор");

10. "Эдмонтон": Эван Бушар (Канада, защитник, "Лондон Найтс");

11. "Айлендерс": Оливер Вальстрем (США, правый нападающий, Бостонский колледж); 

12. "Айлендерс": Ноа Добсон (Канада, защитник, "Акади-Батерст");

13. "Даллас"Тай Делландреа (Канада, нападающий, "Флинт");

14. "Филадельфия"

15. "Флорида"

16. "Колорадо"

17. "Нью-Джерси"

18. "Коламбус"

19. "Филадельфия"

20. "Лос-Анджелес"

21. "Сан-Хосе"

22. "Оттава"

23. "Анахайм"

24. "Миннесота"

25. "Торонто"

26. "Рейнджерс"

27. "Чикаго"

28. "Рейнджерс"

29. "Сент-Луис"

30. "Детройт"

31. "Вашингтон"

 

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