Результативная передача Радулова приносит победу "Далласу" над "Детройтом"

"Даллас" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Голевой передачей в составе "Старз" отметился российский нападающий Александр Радулов. За проведенные 20 минут 56 секунд он один раз бросил в створ ворот и провел силовой прием.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Детройт" - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Клингберг - 2 (Спецца), 9:15 - 1:0. Сегин - 2 (бол., Клингберг, Бенн), 19:29 - 2:0. Абделькадер - 1 (бол., Зеттерберг, Грин), 23:50 - 2:1. Янмарк - 2 (РАДУЛОВ, Линделл), 28:05 - 3:1. Манта - 2 (Ларкин, Грин), 55:11 - 3:2. Ганзал - 1 (п.в., Янмарк), 59:58 - 4:2.

Вратари: Бишоп - Мразек (57:02 - 59:58).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 33 (11+16+6) - 25 (6+9+10).

Наши: Радулов (18:57/1/+1) - -.

11 октября. Даллас. American Airlines Center.