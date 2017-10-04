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15:15 | Хоккей — НХЛ

Рейтинг "СЭ": Кросби – лучший центр НХЛ, Малкин – третий, Кузнецов не попал в двадцатку


Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби стал лучшим центрфорвардом НХЛ по версии "СЭ", обогнав в голосовании наших журналистов при составлении рейтинга 50 лучших хоккеистов нападающего "Эдмонтона" Коннора Макдэвид.

Напомним, что именно 20-летний канадец был признан сильнейшим игроком лиги по версии официального сайта НХЛ и канадского телеканала TSN. Одноклубник Кросби Евгений Малкин занял третье место, а Евгений Кузнецов из "Вашингтона" не попал в топ-50, заняв только 21-е место среди центрфорвардов. 

Полностью десятка выглядит так:

1. Сидни КРОСБИ (Питтсбург) – Канада
2. Коннор МАКДЭВИД (Эдмонтон) – Канада
3. Евгений МАЛКИН (Питтсбург) – Россия
4. Никлас БЭКСТРЕМ (Вашингтон) – Швеция
5. Джон ТАВАРЕС (Айлендерс) – Канада
6. Тайлер СЕГИН (Даллас) – Канада
7. Остон МЭТТЬЮС (Торонто) – США
8. Патрис БЕРЖЕРОН (Бостон) – Канада
9. Марк ШАЙФЛИ (Виннипег) – Канада
10. Леон ДРАЙЗАЙТЛЬ (Эдмонтон) – Германия
... 21. Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон) – Россия

50 лучших игроков НХЛ прямо сейчас. 11-50 места
Первую десятку рейтинга лучших хоккеистов НХЛ – читайте сегодня на сайте "СЭ" ​

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Материалы других СМИ
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