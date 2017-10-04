Рейтинг "СЭ": Кросби – лучший центр НХЛ, Малкин – третий, Кузнецов не попал в двадцатку

Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби стал лучшим центрфорвардом НХЛ по версии "СЭ", обогнав в голосовании наших журналистов при составлении рейтинга 50 лучших хоккеистов нападающего "Эдмонтона" Коннора Макдэвид.

Напомним, что именно 20-летний канадец был признан сильнейшим игроком лиги по версии официального сайта НХЛ и канадского телеканала TSN. Одноклубник Кросби Евгений Малкин занял третье место, а Евгений Кузнецов из "Вашингтона" не попал в топ-50, заняв только 21-е место среди центрфорвардов.

Полностью десятка выглядит так:

1. Сидни КРОСБИ (Питтсбург) – Канада

2. Коннор МАКДЭВИД (Эдмонтон) – Канада

3. Евгений МАЛКИН (Питтсбург) – Россия

4. Никлас БЭКСТРЕМ (Вашингтон) – Швеция

5. Джон ТАВАРЕС (Айлендерс) – Канада

6. Тайлер СЕГИН (Даллас) – Канада

7. Остон МЭТТЬЮС (Торонто) – США

8. Патрис БЕРЖЕРОН (Бостон) – Канада

9. Марк ШАЙФЛИ (Виннипег) – Канада

10. Леон ДРАЙЗАЙТЛЬ (Эдмонтон) – Германия

... 21. Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон) – Россия​

50 лучших игроков НХЛ прямо сейчас. 11-50 места

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