Рейтинг "СЭ": Кросби – лучший центр НХЛ, Малкин – третий, Кузнецов не попал в двадцатку

Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби стал лучшим центрфорвардом НХЛ по версии "СЭ", обогнав в голосовании наших журналистов при составлении рейтинга 50 лучших хоккеистов нападающего "Эдмонтона" Коннора Макдэвид.
Напомним, что именно 20-летний канадец был признан сильнейшим игроком лиги по версии официального сайта НХЛ и канадского телеканала TSN. Одноклубник Кросби Евгений Малкин занял третье место, а Евгений Кузнецов из "Вашингтона" не попал в топ-50, заняв только 21-е место среди центрфорвардов.
Полностью десятка выглядит так:
1. Сидни КРОСБИ (Питтсбург) – Канада
2. Коннор МАКДЭВИД (Эдмонтон) – Канада
3. Евгений МАЛКИН (Питтсбург) – Россия
4. Никлас БЭКСТРЕМ (Вашингтон) – Швеция
5. Джон ТАВАРЕС (Айлендерс) – Канада
6. Тайлер СЕГИН (Даллас) – Канада
7. Остон МЭТТЬЮС (Торонто) – США
8. Патрис БЕРЖЕРОН (Бостон) – Канада
9. Марк ШАЙФЛИ (Виннипег) – Канада
10. Леон ДРАЙЗАЙТЛЬ (Эдмонтон) – Германия
... 21. Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон) – Россия
50 лучших игроков НХЛ прямо сейчас. 11-50 места
Первую десятку рейтинга лучших хоккеистов НХЛ – читайте сегодня на сайте "СЭ"
- Питтсбург Пингвинз
- Тайлер Сегин
- Бостон Брюинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- Виннипег Джетс
- Торонто Мэйпл Ливз
- Сидни Кросби
- Даллас Старз
- Нью-Йорк Айлендерс
- Эдмонтон Ойлерз
- Джон Таварес
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Никлас Бэкстрем (центрфорвард)
- Патрис Бержерон
- Коннор Макдэвид
- Леон Драйзайтль
- Остон Мэттьюс
- Марк Шайфли