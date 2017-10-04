Рейтинг "СЭ": Карлссон – лучший защитник НХЛ, россиян нет в десятке

Хоккеист "Оттавы" Эрик Карлссон занял первое место среди защитников в голосовании журналистов "СЭ" при составлении рейтинга 50 лучших хоккеистов НХЛ. Швед опередил двух канадцев – игроков "Сан-Хосе" Брента Бернса и "Лос-Анджелеса" Дрю Даути. Отметим, что ни один из российских защитников не получил хотя бы одно очко (для этого надо было попасть в топ-50 у одного из голосовавших журналистов).

А первая десятка лучших защитников выглядит так:

1. Эрик КАРЛССОН (Оттава) – Швеция

2. Брент БЕРНС (Сан-Хосе) – Канада

3. Дрю ДАУТИ (Лос-Анджелес) – Канада

4. Виктор ХЕДМАН (Тампа-Бэй) – Швеция

5. Данкан КИТ (Чикаго) – Канада

6. Роман ЙОСИ (Нэшвилл) – Швейцария

7. Райан СУТЕР (Миннесота) – США

8. Пи Кей СУББАН (Нэшвилл) – Канада

9. Крис ЛЕТАНГ (Питтсбург) – Канада

10. Ши УЭБЕР (Монреаль) – Канада

50 лучших игроков НХЛ прямо сейчас. 11-50 места

Первую десятку рейтинга лучших хоккеистов НХЛ – читайте сегодня на сайте "СЭ" ​