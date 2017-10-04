Рейтинг "СЭ": Карлссон – лучший защитник НХЛ, россиян нет в десятке

Хоккеист "Оттавы" Эрик Карлссон занял первое место среди защитников в голосовании журналистов "СЭ" при составлении рейтинга 50 лучших хоккеистов НХЛ. Швед опередил двух канадцев – игроков "Сан-Хосе" Брента Бернса и "Лос-Анджелеса" Дрю Даути. Отметим, что ни один из российских защитников не получил хотя бы одно очко (для этого надо было попасть в топ-50 у одного из голосовавших журналистов).
А первая десятка лучших защитников выглядит так:
1. Эрик КАРЛССОН (Оттава) – Швеция
2. Брент БЕРНС (Сан-Хосе) – Канада
3. Дрю ДАУТИ (Лос-Анджелес) – Канада
4. Виктор ХЕДМАН (Тампа-Бэй) – Швеция
5. Данкан КИТ (Чикаго) – Канада
6. Роман ЙОСИ (Нэшвилл) – Швейцария
7. Райан СУТЕР (Миннесота) – США
8. Пи Кей СУББАН (Нэшвилл) – Канада
9. Крис ЛЕТАНГ (Питтсбург) – Канада
10. Ши УЭБЕР (Монреаль) – Канада
50 лучших игроков НХЛ прямо сейчас. 11-50 места
Первую десятку рейтинга лучших хоккеистов НХЛ – читайте сегодня на сайте "СЭ"
- Чикаго Блэкхокс
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Питтсбург Пингвинз
- Оттава Сенаторз
- Сан-Хосе Шаркс
- Миннесота Уайлд
- Лос-Анджелес Кингз
- Нэшвилл Предаторз
- Монреаль Канадиенс
- Пи-Кей Суббан
- Крис Летанг
- Данкан Кит
- Ши Уэбер
- Райан Сутер
- Эрик Карлссон
- Дрю Даути
- Роман Йоси
- Брент Бернс
- Виктор Хедман
Vasek
2упёртый нью-брансуикец, та неее, высоко Ши. У него окромя броска ничего не осталось. Какой-то "старый" рейтинг. Молодежь вроде Дуги, Трубы, Сета Джонса или Веренски, Крюга, половины обороны Уток уже к декабрю будет лучше половины списка. И ещё Макдона! ______________ 2.roughboy, наоборот, низко. Рядом с Сутером всяких думб-спердженов начинают считать перспективными топами, а Сутер крут и играет по пол-матча. Он лучше Ши, имхо, и вообще возможно лучший классический деф современности наравне с Даути (пакмуверы вроде Карлсончега и Бернса отдельной строкой).
14:35
Solid snake
чубакка №1 форева
14:33
упёртый нью-брансуикец
А когда это Чубакка к минькам перейти успел? 3.Ы. Ши как-то низковато, имхо..
13:56
roughboy
суттер лучше, чем пьетранджело?? ну вы блин даете..
13:41