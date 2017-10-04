Рейтинг "СЭ": Бобровский – лучший вратарь НХЛ, Прайс – второй

Сергей Бобровский занял первое место среди голкиперов в голосовании журналистов "СЭ" при составлении рейтинга 50 лучших хоккеистов НХЛ. Голкипер "Коламбуса", который в прошлом сезоне выиграл "Везину Трофи", обошел вратарей "Монреаля" и "Вашингтона" – Кэри Прайса и Брэйдена Холтби.

Полностью десятка сильнейших голкиперов НХЛ по нашей версии выглядит так:

1. Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус) – Россия

2. Кэри ПРАЙС (Монреаль) – Канада

3. Брэйден ХОЛТБИ (Вашингтон) – Канада

4. Хенрик ЛУНДКВИСТ (Рейнджерс) – Швеция

5. Деван ДУБНИК (Миннесота) – Канада

6. Пекка РИННЕ (Нэшвилл) – Финлянлия

7. Мэтт МЮРРЕЙ (Питтсбург) – Канада

8. Джонатан КУИК (Лос-Анджелес) – США

9. Туукка РАСК (Бостон) – Финляндия

10. Кэм ТЭЛБОТ (Эдмонтон) – Канада

50 лучших игроков НХЛ прямо сейчас. 11-50 места

Первую десятку рейтинга лучших хоккеистов НХЛ – читайте сегодня на сайте "СЭ" ​