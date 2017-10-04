Рейтинг "СЭ": Бобровский – лучший вратарь НХЛ, Прайс – второй

Сергей Бобровский занял первое место среди голкиперов в голосовании журналистов "СЭ" при составлении рейтинга 50 лучших хоккеистов НХЛ. Голкипер "Коламбуса", который в прошлом сезоне выиграл "Везину Трофи", обошел вратарей "Монреаля" и "Вашингтона" – Кэри Прайса и Брэйдена Холтби.
Полностью десятка сильнейших голкиперов НХЛ по нашей версии выглядит так:
1. Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус) – Россия
2. Кэри ПРАЙС (Монреаль) – Канада
3. Брэйден ХОЛТБИ (Вашингтон) – Канада
4. Хенрик ЛУНДКВИСТ (Рейнджерс) – Швеция
5. Деван ДУБНИК (Миннесота) – Канада
6. Пекка РИННЕ (Нэшвилл) – Финлянлия
7. Мэтт МЮРРЕЙ (Питтсбург) – Канада
8. Джонатан КУИК (Лос-Анджелес) – США
9. Туукка РАСК (Бостон) – Финляндия
10. Кэм ТЭЛБОТ (Эдмонтон) – Канада
50 лучших игроков НХЛ прямо сейчас. 11-50 места
Первую десятку рейтинга лучших хоккеистов НХЛ – читайте сегодня на сайте "СЭ"
- Питтсбург Пингвинз
- Бостон Брюинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Коламбус Блю Джэкетс
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Сергей Бобровский
- Миннесота Уайлд
- Лос-Анджелес Кингз
- Эдмонтон Ойлерз
- Нэшвилл Предаторз
- Кэри Прайс
- Монреаль Канадиенс
- Пекка Ринне
- Хенрик Лундквист
- Брэйден Холтби
- Джонатан Куик
- Туукка Раск
- Мэттью Мюррей
- Кэм Тэлбот
- Деван Дубник