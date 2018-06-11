"Рейнджерс" заключили новый контракт с главным конкурентом Георгиева

"Нью-Йорк Рейнджерс" заключил новый контракт с чешским вратарем системы Мареком Мазанецом, сообщает iSport. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

26-летний голкипер на данный момент является главным конкурентом 22-летнего российского вратаря Александра Георгиева в системе "Рейнджерс".



Мазанец перешел в клуб из "Нью-Йорка" в декабре прошлого года. Он принял участие в 20 играх чемпионата АХЛ за "Хартфорд", пропуская 2,97 шайбы за матч и отражая 90,5 процента бросков.