13:20 | Хоккей — НХЛ

"Рейнджерс" заключили новый контракт с главным конкурентом Георгиева


"Нью-Йорк Рейнджерс" заключил новый контракт с чешским вратарем системы Мареком Мазанецом, сообщает iSport. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

26-летний голкипер на данный момент является главным конкурентом 22-летнего российского вратаря Александра Георгиева в системе "Рейнджерс".

Мазанец перешел в клуб из "Нью-Йорка" в декабре прошлого года. Он принял участие в 20 играх чемпионата АХЛ за "Хартфорд", пропуская 2,97 шайбы за матч и отражая 90,5 процента бросков.

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Материалы других СМИ


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