21:02 | Хоккей — НХЛ

"Рейнджерс" забрал Маклеода с драфта отказов


"Рейнджерс" забрал с драфта отказов нападающего "Нэшвилла" Коди Маклеода, сообщает официальный Твиттер клуба из Нью-Йорка. В этом сезоне 33-летний хоккеист провел 23 матча в регулярном чемпионате, набрал 2 (1+1) очка и 72 минуты штрафа. В НХЛ форвард провел 712 матчей, забил 71 гол и сделал 53 результативные передачи.

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Материалы других СМИ
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