"Рейнджерс" забрал Маклеода с драфта отказов

"Рейнджерс" забрал с драфта отказов нападающего "Нэшвилла" Коди Маклеода, сообщает официальный Твиттер клуба из Нью-Йорка. В этом сезоне 33-летний хоккеист провел 23 матча в регулярном чемпионате, набрал 2 (1+1) очка и 72 минуты штрафа. В НХЛ форвард провел 712 матчей, забил 71 гол и сделал 53 результативные передачи.

OFFICIAL #NYR TRANSACTION: The Rangers have claimed forward Cody McLeod off waivers. pic.twitter.com/5xlcFRPWT5 – New York Rangers (@NYRangers) 25 января 2018 г.