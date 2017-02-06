"Рейнджерс" взял верх над "Калгари"

"Рейнджерс" переиграл "Калгари" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Автором победного гола ньюйоркцев стал нападающий Йеспер Фаст. Российский форвард хозяев Павел Бучневич очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Калгари" – 4:3 (1:1, 0:0, 3:2)

Голы: Д. Хэмилтон – 8 (бол., Баклунд, Ткачак), 6:59 – 0:1. Нэш – 15 (бол., Степан, Макдона), 8:54 – 1:1. Грабнер – 23 (Шей, Миллер), 41:54 – 2:1. Брауэр – 9 (Годро, Монахэн), 44:40 – 2:2. Крайдер – 21 (Зибанежад, Джирарди), 48:20 – 3:2. Фаст – 4 (Миллер, Грабнер), 51:32 – 4:2. Ткачак – 10 (Баклунд), 52:33 – 4:3.

Вратари: Лундквист – Эллиотт (58:30).

Штраф: 12 – 22.

Броски: 32 (15+6+11) – 32 (13+8+11).

Наши: Бучневич (8:30/2/0) – -.

Нью-Йорк. Madison Square Garden.