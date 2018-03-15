"Рейнджерс" вырвал победу у "Питтсбурга", Георгиев сделал 37 сэйвов

"Рейнджерс" на своем льду в овертайме обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). До третьего периода гости вели в счете, но затем команде из Нью-Йорка удалось изменить ситуацию и свести игру в овертайм. Автором победной шайбы стал Мика Зибанежад.

Ворота "Рейнджерс" защищал 22-летний россиянин Александр Георгиев, который сделал 37 сэйвов. Также в составе хозяев голевой передачей отметился Павел Бучневич.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Питтсбург" – 4:3 ОТ (0:0, 0:2, 3:1, 1:0)

Голы: Раст - 11 (Брассар), 21:53 - 0:1. Шихан - 10 (Летанг, Роуни), 22:48 - 0:2. Крайдер - 13 (бол., БУЧНЕВИЧ, Пионк), 48:42 - 1:2. Фаст - 11 (Стаал, Крайдер), 54:28 - 2:2. Хагелин - 9 (Мяяття), 55:41 - 2:3. Зибанежад - 21 (бол., Крайдер, Пионк), 56:43 - 3:3. Зибанежад - 22 (Крайдер, Пионк), 62:53 - 4:3.

Вратари: ГЕОРГИЕВ - Десмит.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 33 (7+9+14+3) - 40 (14+13+9+4).

Наши: Бучневич (15:50/2/-1), Наместников (15:45/0/-1) – Малкин (20:33/3/1).

15 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Бучневич набрал 40-е очко в сезоне. Видео