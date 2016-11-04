"Рейнджерс" вырвал победу у "Эдмонтона", "Торонто" обыграл "Баффало"

"Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ вырвал победу у "Эдмонтона" – 5:3. Решающую шайбу на предпоследней минуте третьего периода забросил Рик Нэш.

В параллельной встрече "Торонто" на чужом льду победил "Баффало" – 2:1. Дублем в составе "Мэйпл Ливз" отметился нападающий Митчелл Марнер.

В другом матче "Филадельфия" по буллитам обыграла "Айлендерс" - 3:2. При этом "Айлендерс" упустили победу на последней минуте третьего периода.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Эдмонтон" – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Наши: Бучневич (13:16/2/+1) - - .

"Баффало" - "Торонто" – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Марнер - 2 (Бозак, ван Римсдайк), 4:08 - 0:1. Марнер - 3, 21:50 - 0:2. Фолиньо - 2 (Ларссон, Райнхарт), 25:58 - 1:2.

Вратари: Ленер (58:32) - Андерсен.

Штраф: 0 - 4.

Броски: 43 (15+16+12) - 29 (7+15+7).

Наши: Куликов (21:07/0-1) – Сошников (9:16/1/0), Зайцев (20:18/0/0).

4 ноября. Баффало. KeyBank Center.

"Айлендерс" - "Филадельфия" - 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Наши: Кулемин (12:52/2/+1) - Любимов (9:39/2/0), Проворов (20:09/1/0).