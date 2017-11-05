"Рейнджерс" вырвал победу над "Флоридой", Бучневич и Дадонов остались без очков

"Рейнджерс" в овертайме обыграл "Флориду" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для "Пантерз" это поражение стало четвертым кряду, а вот команда из Нью-Йорка не проигрывает уже три встречи подряд.

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич провел на льду 14 минут, за которые нанес три броска, заработал двухминутное удаление и показатель полезности "-1". Форвард "Флориды" Евгений Дадонов отыграл 18 минут, пять раз бросил по воротам и заработал показатель полезности "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" – "Рейнджерс" – 4:5 ОТ (0:0, 2:2, 2:2, 0:1)