"Рейнджерс" выиграл у "Баффало", Наместников сделал голевую передачу

"Оттава" на своем льду проиграла "Тампе" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский вратарь Андрей Василевский провел встречу на скамейке запасных. Михаил Сергачев и Никита Кучеров очков не набрали.

В другой встрече "Рейнджерс" обыграл "Баффало". Павел Бучневич очков не набрал, а Владислав Наместников отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Тампа-Бэй" - 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Райан - 4 (бол., Стоун, Шабо), 4:55 - 1:0. Ладжой - 5 (бол., Дзингел, Бедкер), 14:49 - 2:0. Пакетт - 2 (Макдона, Эрне), 20:38 - 2:1. Жозеф - 1 (Чирелли, Строльман), 43:04 - 2:2. Сиси - 2 (Тирни, Стоун), 55:16 - 3:2. Пойнт - 8 (бол., Джонсон, Макдона), 59:33 - 3:3. Гурд - 6 (Пойнт, Макдона), 60:14 - 3:4.

Вратари: Андерсон (55:11 - 55:16) - Доминге (58:20 - 59:33).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 25 (13+8+4+0) - 45 (8+14+21+2).

Наши: - - Кучеров (18.35/5/-1), Сергачев (18.12/2/0).

Оттава. Canadian Tire Centre.

"Рейнджерс" - "Баффало" - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Пионк - 1 (Наместников, Зибанежад), 20:41 - 1:0. Веси - 4 (Хауден, Фаст), 21:00 - 2:0. Шири - 5, 46:07 - 2:1. Веси - 5 (п.в., Шей), 58:09 - 3:1.

Вратари: Лундквист - Хаттон (57:53 - 58:09, 58:22).

Штраф: 8 - 2.

Броски: 22 (5+10+7) - 40 (15+15+10).

Наши: Бучневич (17.04/0/-1), Наместников (14.18/1/+2) - -.

Нью-Йорк. Madison Square Garden.