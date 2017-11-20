"Рейнджерс" всухую обыграл "Оттаву", Бучневич очков не набрал

"Рейнджерс" на своем льду обыграл "Оттаву" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда из Нью-Йорка прервала двухматчевую серию неудач, а "Сенаторы" потерпели третье поражение кряду.

По голу в этой встрече на свой счет записали Кевин Хэйс, Михаэль Грабнер и Мика Зибанежад. Две голевые передачи сделал Матс Цуккарелло.

Нападающий Павел Бучневич результативными действиями не отметился. Он провел на льду 12 минут и нанес один бросок по воротам.

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Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Оттава" – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)