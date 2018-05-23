"Рейнджерс" возглавил тренер бостонского университета

"Рейнджерс" в Твиттере объявили о назначении на пост главного тренера команды Дэвида Куинна, который ранее занимал пост наставника команды университета Бостона. На этом посту 51-летний специалист сменил Алена Виньо, уволенного из-за неудовлетворительных результатов команды.
Отметим, что Куинн стал 35-м главным тренером в истории "Рейнджерс". У специалиста есть опыт работы в НХЛ. В сезоне-2012/13 он был помощником главного тренера "Колорадо". В этом году он станет вторым тренером из NCAA (студенческая лига), который возглавил клуб главной североамериканской хоккейной лиги.
OFFICIAL: #NYR have named David Quinn as the 35th Head Coach in franchise history. pic.twitter.com/nE91lDUGwl– New York Rangers (@NYRangers) 23 мая 2018 г.
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