"Рейнджерс" возглавил тренер бостонского университета

"Рейнджерс" в Твиттере объявили о назначении на пост главного тренера команды Дэвида Куинна, который ранее занимал пост наставника команды университета Бостона. На этом посту 51-летний специалист сменил Алена Виньо, уволенного из-за неудовлетворительных результатов команды.

Отметим, что Куинн стал 35-м главным тренером в истории "Рейнджерс". У специалиста есть опыт работы в НХЛ. В сезоне-2012/13 он был помощником главного тренера "Колорадо". В этом году он станет вторым тренером из NCAA (студенческая лига), который возглавил клуб главной североамериканской хоккейной лиги.