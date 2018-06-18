"Рейнджерс" вел переговоры с "Каролиной" об обмене второго выбора на драфте

В "Рейнджерс" намерены улучшить свои позиции на драфте НХЛ-2018, сообщает New York Post. Генменеджер клуба из Нью-Йорка Джефф Гортон уже провел несколько переговоров с другими клубами. Отмечается, что Гортон контактировал с "Каролиной", которая будет выбирать под вторым номером на драфте.

За выбор в первом раунде драфта "Рейнджерс" готов отдать центрфорварда Кевина Хэйса, который набрал 44 (25+19) очка в 76 играх регулярного чемпионата прошлого сезона. Всего в НХЛ на счету 26-летнего игрока 174 (73+101) очка в 310 матчах.

Ранее сообщалось, что "Каролина" уже определилась со своим выбором и хочет взять нападающего Андрея Свечникова на драфте.​