"Рейнджерс" в гостях победил "Филадельфию"

"Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Филадельфию" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил нападающий Кевин Хэйс. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 21 минуту и 26 секунд. На его счету три броска при показателе полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Рейнджерс" - 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

Голы: Степан - 4 (Миллер), 13:16 - 0:1. Пюмпел - 1 (Веси, Джурис), 14:50 - 0:2. Хэйс - 10 (Холден), 32:33 - 0:3. Ванде Вельде - 3 (Э. Макдональд), 41:34 - 1:3. Гостисбехер - 4 (Жиру, Симмондс), 57:56 - 2:3.

Вратари: Мэйсон (56:59 - 57:56, 58:55) - Лундквист.

Штраф: 26 - 12.

Броски: 42 (11+10+21) - 23 (7+8+8).

Наши: Проворов (21:26/3/-1) - -.

25 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.