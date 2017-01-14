"Рейнджерс" уступил "Торонто", Бучневич сделал передачу

"Торонто" взял верх над "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. Первая звезда встречи – голкипер "Мэйпл Ливз" Фредерик Андерсен, отразивший 34 броска из 36. Российский форвард ньюйоркцев Павел Бучневич отметился результативной передачей, которая стала для него 5-й в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Торонто" – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы: Нюландер - 9 (Кадри, Ханвик), 4:49 - 0:1. ван Римсдайк - 15 (бол., Марнер, Бозак), 17:28 - 0:2. Крайдер - 17 (Макдона, Цуккарелло-Осен), 29:05 - 1:2. Браун - 10 (Мэттьюс, Гардинер), 34:27 - 1:3. Кэррик - 2 (бол., Бозак, Марнер), 53:20 - 1:4. Миллер - 13 (БУЧНЕВИЧ, Кленденинг), 58:35 - 2:4.

Вратари: Лундквист (59:15 - 59:31) - Андерсен.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 36 (11+11+14) - 27 (11+9+7).

Наши: Бучневич (10:43/1/0) – Сошников (11:57/1/0), Зайцев (24:39/0/-1).

Нью-Йорк. Madison Square Garden.