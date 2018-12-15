05:48 | Хоккей — НХЛ

"Рейнджерс" уступил "Аризоне", несмотря на гол Бучневича

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"Рейнджерс" в овертайме проиграл "Аризоне" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Койотс" прервал четырехматчевую серию поражений.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич отметился голом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Аризона" - 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Бучневич - 6 (бол., Хитил, Веси), 4:01 - 1:0. Хэйс - 8 (бол., Цуккарелло), 17:26 - 2:0. Зибанежад - 10 (бол., Пионк, Хэйс), 25:48 - 3:0. Истерли - 2 (бол., Келлер, Шмолц ), 30:42 - 3:1. Арчибальд - 3 (Степан, Голигоски), 53:11 - 3:2. Экман-Ларссон - 3 (Келлер, Казинс), 56:59 - 3:3. Степан - 7 (Шмолц ), 64:28 - 3:4.

Вратари: Лундквист - Хилл.

Штраф: 20 - 24.

Броски: 30 (10+12+7+1) - 34 (9+13+8+4).

Наши: Бучневич (16.45/1/-1), Наместников (14.55/1/0) - -.

15 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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