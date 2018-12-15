"Рейнджерс" уступил "Аризоне", несмотря на гол Бучневича

"Рейнджерс" в овертайме проиграл "Аризоне" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Койотс" прервал четырехматчевую серию поражений.
Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич отметился голом.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Рейнджерс" - "Аризона" - 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Бучневич - 6 (бол., Хитил, Веси), 4:01 - 1:0. Хэйс - 8 (бол., Цуккарелло), 17:26 - 2:0. Зибанежад - 10 (бол., Пионк, Хэйс), 25:48 - 3:0. Истерли - 2 (бол., Келлер, Шмолц ), 30:42 - 3:1. Арчибальд - 3 (Степан, Голигоски), 53:11 - 3:2. Экман-Ларссон - 3 (Келлер, Казинс), 56:59 - 3:3. Степан - 7 (Шмолц ), 64:28 - 3:4.
Вратари: Лундквист - Хилл.
Штраф: 20 - 24.
Броски: 30 (10+12+7+1) - 34 (9+13+8+4).
Наши: Бучневич (16.45/1/-1), Наместников (14.55/1/0) - -.
15 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
We're all just livin' in a Barbie World. #stlblues pic.twitter.com/Z9cqeWs2Sn– St. Louis Blues (@StLouisBlues) 15 декабря 2018 г.