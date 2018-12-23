"Рейнджерс" проиграл "Торонто", Геогргиев пропустил 5 шайб

"Торонто" обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. Дубль в этой игре сделал нападающий "Мэйпл Ливз" Митч Марнер, 3 (1+2) очка набрал Андреас Йонссон.

Ворота "Рейнджерс" в этой игре защищал россиянин Александр Георгиев.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Рейнджерс" - 5:3 (1:0, 0:1, 4:2)

Голы: Марло - 10 (Райлли), 2:58 - 1:0. Пионк - 5 (Веси, Шей), 35:00 - 1:1. Юнссон - 8 (Марнер, Таварес), 41:37 - 2:1. Райлли - 12 (Юнссон, Готье), 45:26 - 3:1. Хэйс - 10 (Хитил, Пионк), 46:34 - 3:2. Марнер - 11 (Таварес, Юнссон), 52:53 - 4:2. Крайдер - 16 (Хэйс, Стаал), 56:19 - 4:3. Марнер - 12 (п.в.), 59:40 - 5:3.

Вратари: Андерсен - Георгиев (58:00 - 59:40).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 36 (15+10+11) - 28 (10+10+8).

Наши: Зайцев (22.17/2/+2) - Бучневич (17.42/0/+1), Наместников (17.46/1/0).

23 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.