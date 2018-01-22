"Рейнджерс" проиграл "Лос-Анджелесу", Бучневич не набрал очков

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес" одержал победу над "Рейнджерс" – 4:2. В составе "Кингз" заброшенными шайбами отличились Джейк Маззин, Майкл Амадио, Тэннер Пирсон и Тревор Льюис.

Российский нападающий "рейнджеров" Павел Бучневич провел на льду 17 минут и не набрал очков.

Отметим, что клуб из Лос-Анджелеса прервал шестиматчевую серию без побед, для "Рейнджерс" это поражение стало вторым подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Рейнджерс" – 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)

Голы: Деарне – 5 (бол., Дианджело, Леттьери), 3:53 – 0:1. Веси – 10 (Цуккарелло, Шей), 7:12 – 0:2. Маззин – 4 (бол., Даути, Копитар), 20:30 – 1:2. Амадио – 2 (бол., Мартинес), 26:13 – 2:2. Пирсон – 9 (бол., Мартинес, Амадио), 30:22 – 3:2. Льюис – 12 (п.в., Браун, Даути), 59:42 – 4:2.

Вратари: Куик – Лундквист (57:58 – 59:11, 59:16 – 59:42).

Штраф: 23 – 21.

Броски: 30 (10+12+8) – 23 (9+6+8).

Наши: – – Бучневич (17:50/1/0).

22 января. Лос-Анджелес. Staples Center.

Турнирная таблица – здесь