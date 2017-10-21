"Рейнджерс" прервал пятиматчевую серию без побед, обыграв "Нэшвилл"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Рейнджерс" одержал победу над "Нэшвиллом" – 4:2.

В составе ньюйоркцев заброшенными шайбами отличились нападающие Йеспер Фаст, Крис Крайдер, Кевин Хэйс, Джимми Веси. За "Предаторз" забили защитник Маттиас Экхольм и форвард Филип Форсберг.

"Рейнджерс" прервал серию поражений, которая составляла пять матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" (Нью-Йорк) – "Нэшвилл" – 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Фаст – 1 (Хэйс), 14:58 – 1:0. Крайдер – 1 (бол., Миллер, Деарне), 19:34 – 2:0. Экхольм – 1 (Форсберг), 21:44 – 2:1. Хэйс – 3 (Веси, Шей), 32:46 – 3:1. Форсберг – 6 (Йоси, Джохансен), 35:30 – 3:2. Веси – 1 (п.в., Смит), 59:21 – 4:2.

Вратари: Лундквист – Сарос (58:18 – 59:21).

Штраф: 12 – 12.

Броски: 15 (9+3+3) – 25 (9+7+9).

Наши: Бучневич – Емелин, Каменев.

21 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Турнирная таблица – здесь