"Рейнджерс" потерпел третье поражение подряд

"Нью-Джерси" обыграл "Рейнджерс" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Адам Хенрик, Майлс Вуд и Дрю Стэффорд. Свое второе очко в сезоне набрал первый номер драфта-2017 Нико Хишир.

У команды из Нью-Йорка голы забивали Рик Нэш и Кевин Шаттенкирк. Россиянин Павел Бучневич результативными действиями не отметился. Для "Рейнджерс" это поражение стало третьим кряду.

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Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Нью-Джерси" – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)