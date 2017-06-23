"Рейнджерс" подтвердил обмен Раанты и Степана в "Аризону"

"Рейнджерс" на своем официальном сайте подтвердил обмен с "Аризоной", по которому в клуб из Нью-Йорка отправился защитник Энтони Дианджело и седьмой пик драфта этого года. "Аризона" получила голкипера Антти Раанту и нападающего Дерека Степана.

27-летний Степан провел в НХЛ 515 матчей, в которых набрал 360 (128+232) очков, на счету 28-летнего Раанты 94 встречи в лиге, 47 побед и процент отраженных бросков 91,7. 21-летний Дианджело в минувшем сезоне дебютировал в НХЛ и набрал 14 (5+9) очков в 39 играх.