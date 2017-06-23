20:30 | Хоккей — НХЛ

"Рейнджерс" подтвердил обмен Раанты и Степана в "Аризону"

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"Рейнджерс" на своем официальном сайте подтвердил обмен с "Аризоной", по которому в клуб из Нью-Йорка отправился защитник Энтони Дианджело и седьмой пик драфта этого года. "Аризона" получила голкипера Антти Раанту и нападающего Дерека Степана.

27-летний Степан провел в НХЛ 515 матчей, в которых набрал 360 (128+232) очков, на счету 28-летнего Раанты 94 встречи в лиге, 47 побед и процент отраженных бросков 91,7. 21-летний Дианджело в минувшем сезоне дебютировал в НХЛ и набрал 14 (5+9) очков в 39 играх.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

инвалиды, даже со свитера новости переводить не могут...

20:44

Vasek

не выбор в 7-м раунде, а 7-й общий пик! 7-й раунд за Степана и вратаря стало бы насмешкой-))

20:39