"Рейнджерс" победил "Ванкувер", Наместников набрал два очка в дебютном матче

"Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Ванкувер" со счетом 6:5. Победную шайбу в овертайме забросил защитник Джон Гилмор.

Российский нападающий Владислав Наместников в своем дебютном матче за команду из Нью-Йорка после обмена из "Тампа-Бэй" набрал 2 (1+1) очка.

Одну из шайб в составе "Ванкувера" забросил другой российский нападающий Николай Голдобин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Нью-Йорк" - 5:6 ОТ (2:3, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Хэйс - 16 (Спунер, Шей), 1:22 - 0:1. Веси - 12 (Пионк, НАМЕСТНИКОВ), 2:05 - 0:2. Хэйс - 17 (Пионк, Спунер), 12:29 - 0:3. Бозер - 28 (Хорват), 14:12 - 1:3. Хорват - 17 (бол., Д. Седин, Х. Седин), 19:12 - 2:3. Д. Седин - 20, 31:01 - 3:3. НАМЕСТНИКОВ - 21, 34:58 - 3:4. ГОЛДОБИН - 4 (Лейпсик, Пулио), 52:17 - 4:4. Зибанежад - 18 (Крайдер, Фаст), 54:47 - 4:5. Бозер - 29 (Лейпсик, Хорват), 59:14 - 5:5. Гилмор - 2 (Спунер), 61:22 - 5:6.

Вратари: Маркстрем (Нильссон, 12:29, 58:24 - 59:14) - Лундквист.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 55 (17+18+18+2) - 27 (7+10+9+1).

Наши: Голдобин (9:31/3/-1) - Бучневич (16:50/3/2), Наместников (17:57/3/1).

1 марта. Ванкувер. Rogers Arena.