"Рейнджерс" победил "Нэшвилл", "Анахайм" взял верх над "Баффало"

"Рейнджерс" переиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Нэшвилл" со счетом 4:3. В параллельной встрече "Анахайм" взял верх над "Баффало" в гостях – 5:2.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Нэшвилл" – 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Голы: Маклеод - 4 (Суббан, Уотсон), 16:39 - 0:1. Ярнкрок - 10 (бол., Фишер, Суббан), 23:50 - 0:2. Грабнер - 26 (Хэйс), 28:12 - 1:2. Миллер - 17 (Хэйс), 34:58 - 2:2. Крайдер - 22 (Цуккарелло-Осен, Зибанежад), 45:36 - 3:2. Миллер - 18 (Макдона, Хэйс), 56:00 - 4:2. Йоси - 6 (бол., Джохансен, Эллис), 57:59 - 4:3.

Вратари: Лундквист - Сарос (56:46 - 57:59, 58:28).

Штраф: 6 - 2.

Броски: 30 (8+12+10) - 37 (10+10+17).

Наши: Бучневич (10:26/1/0) – -

Нью-Йорк. Madison Square Garden.

"Баффало" – "Анахайм" – 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Голы: Перри - 10, 19:57 - 0:1. Айкел - 13 (бол., Окпосо, Р. О`Райлли), 26:04 - 1:1. Ракелль - 22 (Перри, Линдхольм), 40:55 - 1:2. Верметт - 8 (бол., Монтур, Линдхольм), 45:46 - 1:3. Перри - 11 (Ракелль, Фаулер), 50:11 - 1:4. Ристолайнен - 4 (Бэйли, Райнхарт), 58:22 - 2:4. Кольяно - 11 (п.в., Кеслер, Шоу), 59:04 - 2:5.

Вратари: Ленер (58:39 - 59:04) - Гибсон (Бернье, 20:16, Гибсон, 26:02).

Штраф: 13 - 9.

Броски: 26 (11+7+8) - 44 (15+14+15).

Наши: Куликов (25:16/1/0) – -

Баффало. KeyBank Center.