"Рейнджерс" победил "Айлендерс", Бучневич и Кулемин набрали по очку

"Рейнджерс" нанес поражение "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3. В составе победившей команды передачей отметился россиянин Павел Бучневич, его соотечественник Николай Кулемин из команды соперника также набрал одно очко.

В параллельной встрече "Монреаль" взял верх над "Баффало" со счетом 4:1 на выезде. Российские игроки "Канадиенс" Александр Радулов, Михаил Сергачев, Алексей Емелин и Андрей Марков очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Айлендерс" – 5:3 (1:0, 1:0, 3:3)

Наши: Бучневич (13:47/3/-1) – Кулемин (13:35/3/+2)

"Баффало" – "Монреаль" – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Наши: – – Радулов (15:45/1/0), Сергачев (11:48/0/0), Емелин (20:45/2/0), Марков (22:35/1/+1).