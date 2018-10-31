"Рейнджерс" по буллитам обыграл "Сан-Хосе"

"Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам обыграл "Сан-Хосе" - 4:3. Дубль в составе гостей оформил Крис Крайдер. Победный буллит исполнил Кевин Шаттенкирк.

Российский нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников провел на льду 16 минут 4 секунды, но очков не набрал. Голкипер Александр Георгиев остался в запасе. Форвард Павел Бучневич вообще не попал в заявку на матч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Рейнджерс" - 3:4 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Бернс - 3 (Серенсен, М. Карлссон), 3:22 - 1:0. Цуккарелло - 3 (Шаттенкирк), 4:21 - 1:1. Крайдер - 5 (Шей, Хэйс), 41:13 - 1:2. Майер - 9 (Бернс), 48:14 - 2:2. Крайдер - 6 (Цуккарелло, Зибанежад), 50:05 - 2:3. Хертл - 5 (Кутюр, Майер), 59:58 - 3:3.

Победный буллит: Шаттенкирк.

Вратари: Джонс (57:59 - 59:58) - Лундквист.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 34 (6+14+12+2) - 37 (17+6+11+3).

Наши: - - Наместников (16.04/1/0).

31 октября. Сан-Хосе. SAP Center.