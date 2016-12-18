"Рейнджерс" по буллитам обыграл "Нэшвилл"

"Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал гостевую победу по буллитам над "Нэшвиллом" - 2:1. Победный бросок исполнил нападающий Джимми Веси. Также буллит реализовал Матс Цуккарелло.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Рейнджерс" - 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Нэш - 13 (Хэйс, Холден), 7:47 - 0:1. Фишер - 9, 29:22 - 1:1.

Победный буллит: Веси.

Вратари: Сарос - Лундквист.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 32 (6+10+14+2) - 27 (8+12+6+1).

Наши: - - -.

18 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.