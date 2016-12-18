06:44 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Рейнджерс" по буллитам обыграл "Нэшвилл"

0
0
0

"Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал гостевую победу по буллитам над "Нэшвиллом" - 2:1. Победный бросок исполнил нападающий Джимми Веси. Также буллит реализовал Матс Цуккарелло.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Рейнджерс" - 1:2 Б  (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Нэш - 13 (Хэйс, Холден), 7:47 - 0:1. Фишер - 9, 29:22 - 1:1.

Победный буллит: Веси.

Вратари: Сарос - Лундквист.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 32 (6+10+14+2) - 27 (8+12+6+1).

Наши: - - -.

18 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ