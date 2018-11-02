"Рейнджерс" по буллитам обыграл "Анахайм", Георгиев признан первой звездой матча

"Анахайм" проиграл седьмой матч в регулярном чемпионате НХЛ подряд. Сегодня "Дакс" по буллитам уступил "Рейнджерс".

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 28 из 30 бросков по своим воротам. Он был признан первой звездой встречи.

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"Анахайм" - "Рейнджерс" - 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хэйс - 3 (бол., Хауден, Хитил), 21:42 - 0:1. Сильверберг - 4 (бол., Ракелль, Гецлаф), 32:31 - 1:1. Хауден - 3 (Веси, Стаал), 34:29 - 1:2. Ракелль - 3 (Гецлаф, Фаулер), 59:34 - 2:2.

Победный буллит: Цуккарелло.

Вратари: Гибсон (57:59 - 59:34) - Георгиев.Штраф: 6 - 6.

Броски: 30 (7+11+11+1) - 24 (7+10+4+3).

Наши: - - Наместников (13.09/0/0).

2 ноября. Анахайм. Honda Center.