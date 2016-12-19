"Рейнджерс" одолел "Нью-Джерси" по буллитам

"Рейнджерс" взял верх над "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 2:2. Первой звездой поединка признан голкипер ньюйоркцев Хенрик Лундквист, отразивший 29 бросков из 31.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Нью-Джерси" – 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Паренто – 7 (бол., Палмиери, Сиверсон), 24:37 – 0:1. Крайдер – 9 (Цуккарелло-Осен, Шей), 48:10 – 1:1. Вуд – 3 (Хенрик, Палмиери), 50:32 – 1:2. Степан – 6 (Макдона, Клайн), 58:47 – 2:2.

Победный буллит: Хэйс.

Вратари: Лундквист (58:33 – 58:47) – Шнайдер.

Штраф: 8 – 4.

Броски: 27 (8+8+9+2) – 31 (11+10+6+4).

Наши: – – Калинин (13:17/1/-1).

Нью-Йорк. Madison Square Garden.