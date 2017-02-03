"Рейнджерс" одолел "Баффало" в овертайме

"Рейнджерс" победил "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 в овертайме. Первой звездой встречи признан голкипер ньюйоркцев Хенрик Лундквист, отразивший 36 бросков из 37.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Рейнджерс" – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Цуккарелло-Осен – 10 (бол., Макдона, Миллер), 37:50 – 0:1. Фрэнсон – 3 (Р. О`Райлли, Эннис), 54:29 – 1:1. Крайдер – 20 (Миллер, Зибанежад), 63:56 – 1:2.

Вратари: Ленер – Лундквист.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 37 (12+10+13+2) – 44 (14+15+10+5).

Наши: Куликов (27:04/3/0) – Бучневич (7:10/0/0).

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