"Рейнджерс" одержал волевую победу над "Каролиной"

"Рейнджерс" переиграл "Каролину" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Гости забросили две безответные шайбы в первом периоде, но не смогли удержать преимущество. Автором победного гола стал форвард ньюйоркцев Джимми Веси.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Каролина" – 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Голы: Столберг - 5 (Теннисон, Нордстрем), 5:22 - 0:1. Столберг - 6 (Макклемент), 12:55 - 0:2. Холден - 3, 29:13 - 1:2. Нэш - 10, 40:24 - 2:2. Веси - 8 (бол., Нэш, Шей), 54:48 - 3:2.

Вратари: Лундквист - Уорд (58:29 - 58:48, 58:58).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 21 (7+5+9) - 28 (8+12+8).

Нью-Йорк. Madison Square Garden.