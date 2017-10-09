"Рейнджерс" обыграл "Монреаль". Бучневич отметился голевой передачей

"Рейнджерс" обыграл "Монреаль" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда из Нью-Йорка одержала первую победу в сезоне, в то время как "Канадиенс" терпит поражения три встречи кряду.

В составе победителей по шайбе забросили Брэди Скьей и Мика Зибанежад. Голевой передачей отметился нападающий Павел Бучневич. В этом сезоне он набрал 2 (0+2) очка в трех играх. 35-летний голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист отразил 34 броска по своим воротам и оформил 62-й сухой матч в НХЛ.

22-летний россиянин провел на льду 17 минут 27 секунд, нанес по воротам соперника два броска, провел два силовых приема и завершил встречу с показателем полезности "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Монреаль" – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)