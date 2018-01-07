"Рейнджерс" обыграл "Аризону", Бучневич не реализовал буллит

"Аризона" на своем льду по буллитам проиграла "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий гостей Павел Бучневич не реализовал свою попытку в послематчевой серии буллитов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Аризона" - "Рейнджерс" - 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Дюклер - 9 (бол., Степан, Дворак), 10:50 - 1:0. Веси - 9, 25:11 - 1:1.
Победный буллит: Зибанежад.
Вратари: Раанта - Лундквист.
Штраф: 2 - 4.
Броски: 38 (11+13+11+3) - 25 (6+8+11+0).
Наши: - - Бучневич (15:33/0/0).
7 января. Глендейл. Gila River Arena.
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