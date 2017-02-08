"Рейнджерс" обыграл "Анахайм", Бучневич набрал одно очко

"Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своей площадке "Анахайм" - 4:1. Нападающий хозяев Павел Бучневич провел на площадке 9 минут 56 секунд и записал на свой счет результативную передачу.

"Баффало" в овертайме переиграл "Сан-Хосе" - 5:4. В составе "Сэйбрз" 22 минуты 35 секунд отыграл защитник Дмитрий Куликов. В еще одном поединке "Калгари" одержал победу над "Питтсбургом" в серии буллитов - 3:2. Евгений Малкин не принимал участие в матче из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Анахайм" - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Наши: Бучневич (9:56/2/0) - -.

"Баффало" - "Сан-Хосе" - 5:4 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)

Наши: Куликов (22:35/1/-1) - -.

"Питтсбург" - "Калгари" - 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Наши: - - -.