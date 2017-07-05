"Рейнджерс" объявил о переходе Деарне

"Рейнджерс" на официальном сайте объявил о переходе нападающего Дэвида Деарне на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что форвард и клуб из Нью-Йорка согласовали условия личного контракта.

В минувшем сезоне 30-летний канадец выступал в НХЛ за "Монреаль" и "Эдмонтон". В 49 матчах регулярки он набрал 14 (6+8) очков, в Кубке Стэнли в составе "Ойлерз" на его счету 4 (1+3) очка в 13 играх.