"Рейнджерс" обменял Грабнера в "Нью-Джерси" на права на Рыкова

Нападающий "Рейнджерс" Михаэль Грабнер обменян в "Нью-Джерси". Как сообщает пресс-служба НХЛ, в обмен "Нью-Йорк" получит права на защитника Егора Рыкова и выбор во втором раунде драфта НХЛ 2018 года.

В текущем сезоне Рыков провел 51 матч за СКА в регулярном чемпионате КХЛ. В активе 20-летнего защитника 14 очков (2+12). Россиянин был выбран "Девилз" под 132-м номером на драфте 2016 года.

30-летний Грабнер провел 59 матчей в текущем сезоне и набрал 31 очко (25+6).