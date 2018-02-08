"Рейнджерс" не будет увольнять Виньо до конца сезона

Руководство "Рейнджерс" не планирует увольнять главного тренера команды Алена Виньо, сообщает NY Post. Отметим, что клуб из Нью-Йорка потерпел 7 поражений в последних 8 встречах регулярного чемпионата НХЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Сообщается, что Виньо отработает как минимум до конца сезона, после чего руководители "Рейнджеров" будут принимать решение.