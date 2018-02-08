17:20 | Хоккей — НХЛ

"Рейнджерс" не будет увольнять Виньо до конца сезона

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Руководство "Рейнджерс" не планирует увольнять главного тренера команды Алена Виньо, сообщает NY Post. Отметим, что клуб из Нью-Йорка потерпел 7 поражений в последних 8 встречах регулярного чемпионата НХЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Сообщается, что Виньо отработает как минимум до конца сезона, после чего руководители "Рейнджеров" будут принимать решение.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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adamantane'

А в какой-то момент начинало казаться, что выкарабкиваются из трясины.

21:12

bezik

Смита на уэйвер выставили. Вот и самострел сработал. ДРВ удачно сплавили. Ещё бы Эрикссона и Декайзера спихнуть. А у НЙР точно распродажа

20:34