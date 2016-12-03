"Рейнджерс" нанес поражение "Каролине"

"Рейнджерс" на своем льду переиграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это третье кряду поражение "Харрикейнз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Каролина" - 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Голы: Степан - 5 (Клайн, Цуккарелло-Осен), 4:05 - 1:0. Столберг - 7 (Макгинн, Райан), 28:34 - 1:1. Грабнер - 13 (Шей, Фаст), 45:54 - 2:1. Раск - 9 (Песке, Славин), 46:26 - 2:2. Крайдер - 5 (Степан, Джирарди), 52:25 - 3:2. Крайдер - 6 (Цуккарелло-Осен, Степан), 57:11 - 4:2.

Вратари: Лундквист - Лейтон (58:09 - 59:22, 59:36).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 23 (3+8+12) - 28 (15+10+3).

Наши: Бучневич - Толчинский.

3 декабря. Нью-Йорк. "Мэдисон-сквер-гарден".