"Рейнджерс" благодаря голу Наместникова и трем очкам Бучневича переиграл "Каролину"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке победил "Каролину" – 6:3. Автором одной из шайб "Рейнджерс" стал Владислав Наместников. Отметим, что Павел Бучневич принял участие в трех голах своей команды. Благодаря этому успеху клуб из Нью-Йорка прервал трехматчевую безвыигрышную серию.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк Рейнджерс" – "Каролина" – 6:3 (1:1, 2:1, 3:1).