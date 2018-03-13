04:46 | Хоккей — НХЛ

"Рейнджерс" благодаря голу Наместникова и трем очкам Бучневича переиграл "Каролину"

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В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке победил "Каролину" – 6:3. Автором одной из шайб "Рейнджерс" стал Владислав Наместников. Отметим, что Павел Бучневич принял участие в трех голах своей команды. Благодаря этому успеху клуб из Нью-Йорка прервал трехматчевую безвыигрышную серию. 

НХЛ

Регулярный чемпионат 

"Нью-Йорк Рейнджерс" – "Каролина" – 6:3 (1:1, 2:1, 3:1).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/calendar/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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gibson

Честно говоря был уверен, что 600 голов покоряться Ови именно сегодня и прогнозировал 2:0 с Лайне, так как его серии уже пора прерваться и я не верил, что он психологически выдержит прямое противостояние с Овечкиным за звание лучшего снайпера НХЛ. Но Лайне оказался не робким парнем и хладнокровно реализовал свой момент, когда тот появился. Почему Троц не выпустил Кузнецова на большинство в овертайме я не понял, но Кузя все потом доказал:-)

05:03

fifa_guru

Каролина похоже отваливается. если пройдут Коламбус и Айлы вместо НДД/Флориды то у меня будет 100% попадание по востоку ))

04:58

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