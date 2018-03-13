"Рейнджерс" благодаря голу Наместникова и трем очкам Бучневича переиграл "Каролину"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке победил "Каролину" – 6:3. Автором одной из шайб "Рейнджерс" стал Владислав Наместников. Отметим, что Павел Бучневич принял участие в трех голах своей команды. Благодаря этому успеху клуб из Нью-Йорка прервал трехматчевую безвыигрышную серию.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нью-Йорк Рейнджерс" – "Каролина" – 6:3 (1:1, 2:1, 3:1).
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gibson
Честно говоря был уверен, что 600 голов покоряться Ови именно сегодня и прогнозировал 2:0 с Лайне, так как его серии уже пора прерваться и я не верил, что он психологически выдержит прямое противостояние с Овечкиным за звание лучшего снайпера НХЛ. Но Лайне оказался не робким парнем и хладнокровно реализовал свой момент, когда тот появился. Почему Троц не выпустил Кузнецова на большинство в овертайме я не понял, но Кузя все потом доказал:-)
05:03
fifa_guru
Каролина похоже отваливается. если пройдут Коламбус и Айлы вместо НДД/Флориды то у меня будет 100% попадание по востоку ))
04:58