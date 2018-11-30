"Рейнджерс" без Георгиева уступил "Оттаве"

"Оттава" на своем льду выиграла у "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Сенаторз" одержал вторую подряд победу.

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Рейнджерс" - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Батерсон - 3 (Дюшен, Ладжой), 2:06 - 1:0. Пяйярви-Свенссон - 2 (Смит, Пайэтт), 14:35 - 2:0. Дюшен - 12 (Батерсон, Дзингел), 37:00 - 3:0.

Вратари: Андерсон - Лундквист.

Штраф: 0 - 2.

Броски: 34 (11+12+11) - 27 (11+8+8).

30 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.