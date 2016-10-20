"Рейнджерс" без Бучневича уступил "Детройту"

"Детройт" переиграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1. Автором победного гола стал нападающий Дрю Миллер. В составе "Ред Уингз" 15 минут 8 секунд на льду провел защитник Алексей Марченко. Форвард нью-йоркцев Павел Бучневич участия в поединке не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Детройт" – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Зибанежад - 2 (Макдонах, Крейдер), 1:09 - 1:0. Ванек - 3 (бол., Нильсен, Грин), 26:15 - 1:1. Миллер - 1 (Гленденинг), 40:59 - 1:2.

Вратари: Лундквист (58:27 - 58:43, 59:01) - Ховард.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 33 (14+13+6) - 18 (7+7+4).

Наши: – – Марченко (15:08/1/-1)

Нью-Йорк. Madison Square Garden.