Рэй Шеро: "Я не отказывался отдавать Ковальчука за драф-пик, мне некого было отдавать"

Генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро опроверг информацию об отказе обменивать нападающего Илью Ковальчука в "Рейнджерс" в обмен на выбор в первом раунде драфта. Руководитель отметил, что это ложь, так как отдавать за драфт-пик ему было попросту некого.

– Это ложь, я никогда не отказывался от выбора в первом раунде, – цитирует yahoo sports Шеро. – Ни от него, ни от седьмого раунда. Зачем мне отказываться от этого? Вопрос в другом – мне некого было отдавать на их предложение.

Напомним, что 34-летний россиянин принял решение продолжить карьеру в КХЛ. Как минимум следующий сезон Ковальчук проведет в России. Ранее сообщалось, что "Рейнджерс" и "Коламбус" заинтересованы в приглашении хоккеиста, права на которого принадлежат "Дэвилз".

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