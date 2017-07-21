Рэй Шеро: "У "Нью-Джерси" не было предложений по Ковальчуку"

Генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро отметил, что клуб не получал предложений по форварду СКА Илье Ковальчуку. Он считает, что россиянин еще сезон проведет в КХЛ.

– Мы никогда не получали предложений, которые отклоняли бы, – цитирует официальный сайт НХЛ Шеро. – Они с агентом говорили, что контактировали с одним, другим, третьим клубом. И я не возражал. Но даже повода, чтобы мы задумались о его продаже, не было. Я не знаю, что там происходит. Это дело Ковальчука. Я понимал, что он останется в России, а в следующем году может стать свободным агентом. Я не могу этого контролировать. Он сам решает, как лучше для него и его семьи. Он очень хороший игрок. Было бы невероятно здорово увидеть его возвращение в этом году. Но здорово, если он вернется в НХЛ ив следующем году. Даже не в "Нью-Джерси".