Рэй Шеро: "Нью-Джерси" стал быстрее, что бросается в глаза"

Генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро уверен, что клуб может с оптимизмом смотреть в будущее. По словам специалиста, "Дэвилз" в новом сезоне стали играть быстрее, что невозможно не заметить.

– Я думаю, что мы стали быстрее. Это бросается в глаза, – приводит Nhl.com/ru слова Шеро. – Тут есть о ком рассказывать. У нас есть Братт, Батчер, Хишир и Вуд. Эти ребята изменили игру команды. Есть и опытные ребята – Холл, Юханссон, Хенрик. Все они действуют на высоких скоростях и не уступят в борьбе.

Молодежь необходима. С ней команда начинает играть активнее и быстрее. Другие начинают подстраиваться под возросший темп – тут нужно отдать должное нашим ветеранам. Нам еще надо многое сделать, но главное – начать.

И я считаю, что вся команда сделала шаг вперед еще в первом выставочном матче. У нас много молодежи, а значит, по ходу сезона неизбежно будут спады. Но у нас хороший потенциал, и мы можем двигаться вперед, развиваться, учиться. Все это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее.